Российские СМИ пишут о романе, который четыре года держал в секрете участник шоу «Битва экстрасенсов» Влад Кадони. Оказалось, что возлюбленной 30-летнего мага стала продюсер шоу, 38-летняя Анна Девитская, с которой он познакомился на съемочной площадке, сообщает Life со ссылкой на источники из близкого окружения пары. Особенно подчеркивается, что отношения между Владом и Анной завязались после того, как она покинула шоу, так как руководство, узнавшее о начинающемся романе, поставило Девитской жесткий ультиматум. В итоге Анна пожертвовала работой, но осталась с любимым.



Несмотря на то, что пара старательно избегала огласки и не появлялась на светских мероприятиях вместе, журналистам удалось разузнать, что пара провела романтические каникулы в Турции, в одном из роскошных отелей. Кадони интриговал подписчиков съемками из отеля, давая понять, что отдыхает не один, а со спутницей, лицо которой так и не показал. В распоряжении репортеров Life оказались билеты в на самолет в Турцию на имена Кадони и Девитской.

Прокомментировать свои отношения Кадони отказался, впрочем, и не отрицал их.

«Это моя личная жизнь, которую я не намерен обсуждать в прессе. Прошу меня извинить, но больше мне нечего рассказать об этом», — сообщил черный маг.

О романах Влада Кадони ходило множество слухов. Магу приписывали роман с Валерией Гай Германикой, Инной Воловичевой, Нелли Ермолаевой. Кроме этого, ходили слухи о нетрадиционной ориентации Кадони.

Фото: instagram.com

