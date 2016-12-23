В жизни Ольги Бузовой настали сложные времена — она рассталась с мужем, сменила команду, занялась новыми проектами. Все это — большой стресс, тем не менее смелая девушка пытается с достоинством переносить трудности и выглядеть при этом хорошо. Однако, как выяснилось, это ей не всегда удается.

Российские СМИ обсуждают снимок, который сделали зрители телепроекта «Дом-2». Оператор показал крупным планом лицо Оли, и оно показалось поклонникам звезды подозрительно опухшим.

Возможно, причина в серьезной болезни Ольги, из-за которой она была вынуждена лежать под капельницей. Организм звезды не выдержал бешеного темпа и на днях она констатировала: у нее — острый бронхит.

Возможно, причина — в отсутствии привычной всем косметики.

Есть версии, что накануне Ольга перебрала с алкоголем, либо сделала уколы красоты, после которых коже нужно время, чтобы вернуться в прежнее состояние. Либо слишком много плакала, ведь через неделю ее брак с Дмитрием Тарасовым будет признан недействительны, сообщает издание «Дни».

29 ноября Бузова подала в Мещанский ЗАГС заявление о расторжении брака с футболистом Дмитрием Тарасовым. В расставании с ним она винит себя.

Фото: instagram.com