Популярный певец и Instagram-блогер Тимати показал странное видео. На нем его друг и певец Григорий Лепс, вероятно, сидит в баре. За кадром голоса просят показать Лепса «подъем». Лепс соглашается и поднимается на стульях на руках. После этого он ругается матом и просит показать отснятое видео.

Внимание, в видео содержится нецензурная речь.

Видео опубликовано Black Star (@timatiofficial)Дек 24 2016 в 5:03 PST

Как заявляют российские СМИ, Григорий Лепс на этом видео пьян. Также считают и подписчики Тимати. «Эх, спивается...», «Зачем его напоили?», «С такой судьбою, трудно вообще не пить, ещё труднее в форме быть», — пишут пользователи.

Однако не так давно представители судьи «Голоса» заявляли, что он вообще не употребляет спиртное по медицинским показаниям. Поводом к такому заявлению тогда стал инцидент на московской вечеринке: Лепс упал во время выступления на сцене. По поводу видео из блога Тимати ни сам Григорий Лепс, ни его представители не делали.

Фото: instagram.com, globallookpress.com