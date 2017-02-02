В прессе появилась информация о том, что Брэд Питт проходит лечение в специализированной клинике

Судя по всему, Анджелина Джоли не лгала, обвиняя своего супруга Брэда Питта в пристрастии к алкогольным напиткам. Сегодня в средствах массовой информации появилась новость о том, что актер пытается избавиться от пагубного пристрастия в специальной клинике-гостинице Casa Del Mar.

Cообщается, что Питт стал все чаще «прикладываться к бутылке» после нервного потрясения, связанного с разводом. Актер может встречаться с детьми только при условии прохождения еженедельных тестов на отсутствие алкоголя и наркотиков в крови, не удивительно, что новостей о встречах Питта с наследниками пока нет.

Не так давно Брэд Питт и Анджелина Джоли подписали договор о неразглашении всех документов, касающихся их развода и опеки над детьми, потому официальных комментариев по поводу лечения Питта и последствий его пребывания в клинике вряд ли стоит ожидать, сообщает WMJ.ru