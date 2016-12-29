С помощью суррогатной матери у Эллен Помпео появился третий ребенок

47-летняя актриса Эллен Помпео, исполнившая главную роль в сериале «Анатомия страсти», и ее супруг, 49-летний продюсер Крис Айвери в третий раз стали родителями, сообщают западные СМИ.

Супругов с новорожденным младенцем запечатлели папарацци, во время того, как пара прогуливалась с малышом. Скорее всего Эллен и Крис снова воспользовалась услугами суррогатной матери, как и в случае с предыдущим ребенком — двухлетней дочерью Сиенной. Старшая, семилетняя, дочь Эллен Стелла была рождена самой актрисой.

Имя и пол нового члена семьи пока держатся в секрете, как и сам факт появления малыша на свет.

Фото: globallookpress.com