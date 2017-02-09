Два месяца назад Кети Топурия сообщила поклонникам о съемках нового клипа к песне группы A'Studio «Только с тобой». Подписчики страницы Кети в Instagram были заинтригованы яркими холодными образами солистки и с нетерпением ожидали премьеры клипа.



Наконец Кети сообщила о выходе нового видео, которое, как всегда, рассказывает о любви.

Съемки клипа проходили в Норвегии, частично — в подмосковных заснеженных лесах. Режиссером видео выступил Евгений Курицын, авторами композиции стали Игорь Крутой и Байгали Серкебаев, слова написали Сергей Ревтов, Лара Д'Элиа и Владимир Миклошич.

Фото: instagram.com