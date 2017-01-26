Вчера американское издание журнала Harper's Bazaar допустило смехотворную ошибку, перепутав Собчак с 58-летней Мадонной. Фото, на котором 35-летняя Ксения Собчак позирует в компании Фрола Буримского, Натальи Водяновой и Ульяны Сергеенко было подписано как «Madonna, Natalia Vodianova and Ulyana Sergeenko».

Разумеется, Ксения не осталась в стороне и прокомментировала это событие в свойственной ей ироничной манере.



«А вот и фото, которое до сих пор висит с подписью "Мадонна". Буду скриншотик внукам показывать. А я бы назвала "Трое в шапках и черный ворон за плечом":))) #трендывдело #всеоттенкисерого», – подписала злосчастный снимок Собчак.

Ксения Собчак, которая возглавляет журнал о моде L’Officiel, не удержалась от изящного «укола зонтиком», заметив, что в L’Officiel «за такое расстреливают».

«Учитывая, что Мадонне за пятьдесят, вряд ли это надо счесть за комплимент», – добавила Собчак, снабдив публикацию красноречивыми хештегами #ПрофессионалыРынка и #ВЛоффисьелеЗаТакоеРасстреливают».

Фото: instagram.com