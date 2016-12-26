Николай Басков и Софи Кальчева объявили себя парой более двух лет назад, но в ЗАГС не торопятся. В их жизни есть и романтика, и трудности.

Так, Софи спокойно реагирует на то, что они с любимым не встретят Новый год вместе. «На Новый год работаю в Майами, а Соня хочет встретить праздник с родителями и сыном. Конечно, накануне мы заедем к моим маме и папе, к друзьям. Декабрь сложный месяц», — объяснил Николай в интервью журналу «СтарХит».

На столе будет, скорее всего, стандартный новогодний набор продуктов. «Утка, картошка, соленья, конечно, сельдь под шубой и оливье. Еще в Новый год Коля может себе позволить сладкое и пирожки — с капустой, яйцом и луком. Но никакого мяса, Коля исключил его из рациона, больше ест рыбу. Так он решил», — комментирует Софи.

После Нового года Софи с ребенком отправится в Дубай, позже пара вместе планирует улететь на Мальдивы.

На вопрос о новогодних подарках Николай неожиданно ответил: «Подарки-то сильно и не впечатляют. Уже подходит время, когда это делают какие-то другие вещи… Например, Сонины цирковые чудачества. Бывает, зайдешь домой, а кругом все украшено, свечи горят, а она в красивом сексуальном наряде — и как начнет шариками жонглировать, танцевать. Соня — это же настоящее реактивное оружие с пропеллером!»

Есть у влюбленных и планы на старость. Скорее всего, они приобретут виллу в Европе, чтобы холодные месяцы проводить там, а остальные — в Москве. Они объясняют это весьма прагматично: «Надо же, чтобы врачи были хорошие под боком, чтобы не бояться – вдруг что». В жарких странах смущает живность и недостаточно комфортные условия. «Мы должны жить в стиле фэшн», — цитируя возлюбленную, смеется Николай.

На вопрос «Хочешь ли ты замуж?» София неизменно отвечает «Нет!». Она уже рассказывала о своих причинах. На очередной вопрос, почему они до сих пор не женаты, Басков предположил: «Она боится, что как только мы поженимся, вся сказка быстро закончится».

«Я не раз говорила, что люблю. А такое признание — уже следующий этап, к которому нужно прийти. Просто я человек ответственный, долго к людям привыкаю. И Коля — тот мужчина, которого уже знаю по фибрам, угадываю настроение по взгляду, жесту… В этом году Николай задумался о детях. Сказал, что после сорока хочет завести малышей. Я, конечно, согласна — а что делать?!», — призналась Кальчева.

Фото: globallookpress.com