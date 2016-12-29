О личной жизни Софии Ротару не принято говорить. Смерть любимого мужчины стала тяжелой утратой для нее и сильно отразилась на ее психологическом состоянии. Певица потеряла не только близкого человека, но и свои чувства, желание любить. Совместную жизнь с Анатолием Евдокименко она называла самыми счастливыми годами. За 14 лет, которые прошли с момента его смерти, она так и не смогла влюбиться снова.

«Он остается моей единственной любовью. Это чувство было взаимным, и нам посчастливилось прожить вместе удивительных 35 лет. Поистине благодатные годы, самые лучшие в моей жизни. Я всегда говорила и говорю, что Толик — соавтор всех моих достижений. Он был прекрасным мужем и отцом. Сейчас мне его очень не хватает», — цитирует Ротару.

В 2002 году мужчина скончался от инсульта. С тех пор эта красивая женщина хранит память о любимом муже и больше не собирается вступать в романтические отношения. Члены семьи звезды рассказывали, что долгое время она говорила с ним как с живым, проводя все свое свободное время на кладбище, отказывалась выходить на сцену. Снова начать радовать поклонников своими песнями ее смог убедить только сын Руслан, который стал ее продюсером.

Этот Новый год артистка проведет в кругу семьи: планирует пересматривать семейные альбомы и домашнее видео, сообщает «Антенна-Телесемь».

Фото: globallookpress.com