На прошлой неделе в прессе появилась информация, что 69-летней Софии Ротару угрожает опасность от мужчины, который сообщил, что якобы удерживает певицу в заложниках в квартире на Садовом кольце. Полицейские по данному адресу никого не обнаружили. Оказалось, что певица в это время спокойно отдыхала с семьей в Испании, о чем сообщил представитель артистки, чтобы успокоить взволнованных поклонников.

«София Михайловна с юмором относится к таким "новостям". В тот момент она вместе с семьей отдыхала в Испании. Когда прочитала в Интернете о собственном похищении, конечно, долго смеялась. Пошутила на эту тему: "Несмотря на нынешние отношения между Россией и Украиной, приятно, что столько людей, россиян, за меня переживают. Начали звонить, писать, интересоваться, все ли хорошо". Особенно забавной ей показалась подробность про квартиру на Садовом, где Софию Михайловну якобы удерживали. Ведь ей там нужно было еще и как-то оказаться. Говорит, мол, получается, приехала в столицу и пошла по чужим апартаментам шататься, в одном ее и захватили», — рассказал «СтарХиту» концертный директор Ротару Сергей Лавров.

Поклонники с психическими расстройствами неоднократно преследовали певицу. В прошлом году у Софии Ротару объявилась «дочь», которая пыталась предупредить свою «маму» о грозящей опасности. Девушка была настойчива и связалась с директором артистки.

«Сказала, что ее не пустили в гримерку к "маме", но обязательно нужно передать Софии Михайловне важное послание. Мол, Ротару грозит опасность — ее хотят отравить. И миссия этой девушки — спасти звезду. Естественно, я сразу понял, что разговор продолжать не стоит. Вежливо попрощался, положил трубку, пообещал, что будем мыть овощи и фрукты перед едой. Я рассказал Софии Михайловне об этих звонках. Она уже ко всему привыкла, но тут удивилась, говорит: "Чего у меня в жизни только не было: и маньяки, и разные слухи… Только дочери и не хватало"», — добавил Лавров.

Фото: starface.ru, globallookpress.com