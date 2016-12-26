Сегодня в официальном аккаунте компании Sony Music появились сообщения о смерти популярной певицы Бритни Спирс. «Покойся с миром, Бритни Спирс», — гласит первая, в ней также указаны год рождения и год смерти звезды: «1981-2016».

«Бритни Спирс погибла в аварии, подробности сообщим позже», — гласит вторая.

Фанаты начали публиковать новость на своих страницах и успели сделать репост 6600 раз, но к счастью, сообщения оказались ложными. Как сообщили в Sony Music спустя 40 минут, их Twitter был взломан. Сейчас ложная информация удалена. «Бритни жива и чувствует себя хорошо», — добавил представитель компании.

Издание The Hollywood Reporter соообщило, что те же хакеры причастны к серии взломов аккаунтов корпораций Marvel и Netflix.

Фото: globallookpress.com, dailymail.co.uk