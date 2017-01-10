В октябре прошлого года общественность была потрясена дерзким налетом на Ким Кардашьян, прилетевшую в Париж на неделю моды. Всемирно известную любительницу селфи связали, заткнули ей кляпом рот и унесли из номера Кардашьян драгоценности на сумму около восьми с половиной миллионов евро.

Сайт WMJ.ru со ссылкой на западные источники сообщает, что по делу об ограблении Ким Кардашьян задержаны семнадцать человек, большинству из них от 50 до 70 лет! Преступники действовали под руководством 72-летнего главаря, который хорошо знаком французской полиции, как один из криминальных боссов.

Наводчиком банды стариков-разбойников, среди которых были три женщины - представительницы цыганской диаспоры, выступил 27-летний водитель, услугами которого семья Кардашьян воспользовалась по прилету в Париж. Именно он сообщал о всех передвижениях звезды.

Сообщается также, что на след грабителей вышли благодаря ДНК анализу после того, как были найдены следы на клейкой ленте, которой связывали Ким и на ожерелье, потерянном грабителями на улице.

Предполагается, что драгоценности были переправлены в бельгийский Антверпен, известный как мировой центр торговли бриллиантами.

Фото: instagram.com