Совсем скоро популярный музыкант Стас Михайлов может снова стать папой. На съемках программы «Пока все дома» мужчина в присутствии телеведущего Тимура Кизякова и съемочной группы попросил свою жену Инну Михайлову родить ему сына. На ее протесты он ответил: «Ничего… Надо еще. Ты можешь рожать!.. Давай еще одного маленького».

Сейчас звездный отец максимум своего свободного времени посвящает дочерям — Иванке и Маше. Он покупает им вещи, делится фотографиями малышек в своем Instagram, и вообще уверен, что большая семья — счастье.

Фото опубликовано Стас Михайлов (@stas_mihailoff)Янв 23 2017 в 2:53 PST

Сама Инна отшутилась, что она мечтает уже стать бабушкой — из уст молодой 43-летней женщины это заявление звучало немного странно. Возможно, она устала справляться с проблемами дочерей одна, ведь их решение лежит на ее хрупких плечах: муж признавался, что имеет обыкновение уходить из дома, когда дети болеют.

На ее сторону встала и старшая девочка, Иванка. Она устает воспитывать Машу, когда мамы и папы нет дома. Помимо этого у нее есть еще братья и сестры: Андрей и Ева от первого брака Инны, а также Никита, родившийся в первом браке Стаса с певицей Ириной Голуб, и Даша — плод любви Михайлова и двоюродной сестрой певицы Валерии Натальей Зотовой.

Фото: starface.ru, instagram.com