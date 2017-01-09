Поклонники Стаса Пьехи взволнованы: несколько минут назад в Instagram музыканта появилось сообщение о том, что он попал в аварию. В результате столкновения мужчина повредил колено и ногу. На данный момент внук Эдиты Пьехи проходит лечение и не может в полной мере наслаждаться отдыхом.

Фото опубликовано Станислав Пьеха (@wolfieha)Янв 9 2017 в 1:16 PST

Сам он описал свое приключение так: «Вместо красивых сансетов и глубоких умозаключений, вместо трансляции эйфории и счастья... Вместо ЗОЖ мотивации и прочего... Вот вам история "одного , не очень везучего, отдыхающего"... Снялся с ручника в Лен.области, изрядно простуженный и уставший... Стартанул из Пулково в "Шарик"... Смена терминала(все по плану).. Рейс на Банкок в аккурат по местному... Полный салон Экс-мисс (разного посолу) и темпераментных кавказских папиков в Итальянской "облицовке".. Вспомнил 90-е... Движуху Питерскую... Книга и работа по тексту немного выровняла... Ребятам было жарко и в салоне делалось холоднее... Мой Европейско-Белорусский темперамент против многочисленного Южного... Стюардессы пасовали и разводили руками... Банкок, я опухший... Слился с местностью... Колбасит плотно.. Радует тема что 5 часов и я "в деле".. Снова Борт-кондиционер-кашель/горло.. Букет Молдавии... Очнулся на "местности"... Бали.. "Хоп ю энджой йоур флайт... Сенк ю... Курлык-мурлык". Виза-багаж-таксист-таблы от горла и кашля... Приехал. Перемотаю... Все в рамках жанра(пляж/мопед/разговоры длинные....) С Пацанами решили сняться с городской местности, на красоты полюбоваться да напряжение снять... Рванули на "табуретках" по трассе.. Взяли шлем и окуляры дауншифтерские и по газам... На трассе толпа "чаек" жужжащих и истерично сигналящих скопилась... Беру разгон. Балийский истребитель на взлете меня снял.. Ушел с радаров и дрифтовал немного на правом боку.... Нога, колено... Посигналил на прощанье(Гикон смертоносный) и сдулся... Весь день на травме, в пути.. Красиво/больно/"на изжоге".. Вдруг миазмы индонезийские в кровь мою северную проберутся... Но Красиво и "Такая зима мне по душе".. Перевешивают..», — написал он под снимком.

Первое время Стас не хотел обращаться к местным врачам, но все же поехал в больницу, где ему оказали помощь. «Вечер... Парни вразумили, дали адрес госпиталя, приехали и давай лечиться... От столбняка шлепнули, таблеток дали, ушиб да порезы обработали и замотали и упакованного на волю отпустили... Мутило/крутило... Проснулся как после пива с димедролом... И снова жить принялся», — успокоил он поклонников.

«"Бали следы оставляет".. (Товарищ сказал) сижу в следах, покашливая на легкой "измороси" после прививки и любуюсь... Ох уж эти серферы.. Водомеры перегидрольгые.. Красиво дрифтуют на гребне 2-метровой волны.. И мне в воду хочется... Ихти», — завидует спортсменам Стас.

Фото: instagram.com