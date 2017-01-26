27 января родилась талантливая, сильная и красивая Елена Ваенга. Но, как известно, 40 лет не отмечают, поэтому мы решили просто покопаться в гардеробе именинницы.

Какие эпитеты приходят вам в голову, когда вы слышите имя Елены Ваенги? Самобытная, яркая, резкая, сильная, харизматичная. Стиль певицы вполне отражает ее сущность. Мы проанализировали Instagram звезды и попытались выяснить, в чем секрет.

Дьявол в деталях

Елена Ваенга любит яркие детали и необычные аксессуары. При этом акцентов в ее комплектах чаще всего немного: оригинальная сумка, забавная аппликация, яркий цвет вкупе с однотонным нарядом. Все это позволяет ей выглядеть стильно и самобытно, но не too much.

Заметная обувь

Огромные звезды, инкрустированные часами каблуки, розовая подошва, яркий цвет, необычная форма — вот то, что привлекает внимание Елены. Обувь — фетиш Ваенги, и ее, как у любой творческой женщины, у певицы много. Женщина отдает предпочтение дорогим брендам — Fendi, Miu Miu, Saint Laurent, так как знает, что все взгляды будут обращены на необычную деталь.

Безапелляционная женственность

Камеи на классическом пальто, юбки необычного кроя, плиссированные ткани и даже экстремальное мини — в гардеробе многоликой Елены, кажется, есть все. Когда певица хочет выглядеть «девочкой-девочкой», она выбирает скромные и уместные аксессуары и украшения.

Оригинальные платья

С юбкой-карандаш или в пол, в стиле Chanel или «длины Твигги» — все платья Ваенги отличаются или необычным принтом, или фактурой ткани. Их она дополняет яркими или незаметными аксессуарами — в зависимости от обстоятельств.