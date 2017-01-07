Многие звезды улетели в теплые края подальше от столичных морозов, а Светлана Бондарчук отправилась на Северный Кавказ. Она показала своим подписчикам, что и там можно надеть бикини и искупаться, правда, в ледяной воде. Она опубликовала видео, которое вызвало бурный восторг у фанатов.

Видео опубликовано SB (@a030aa)Янв 5 2017 в 5:19 PST

«Хабез – страна чудес», — подписала видео Бондарчук. Хабез — это аул в Карачаево-Черкесии. Сейчас температура воздуха там — -5°. Видно, что телеведущая дрожит от холода. За кадром кто-то советует ей окунаться с головой. «С головой не могу!», — восклицает Бондарчук.

Фото опубликовано SB (@a030aa)Янв 6 2017 в 6:38 PST

Подписчики назвали поступок Светланы отважным. «Ухххх....огонь вы одним словом, дорогая!», «В горной реке и летом не слабо», «Вот это сила воли и смелость!!!», — пишут ей.