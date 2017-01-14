Подписчики Светланы Бондарчук сегодня были удивлены новой фотографией телеведущей, посчитав ее провокационной. На снимке Светлана Бондарчук на руках у Владимира Преснякова, и страстно целует его в щеку. «Туман...» — в свойственной ей немногословной и краткой манере подписала Бондарчук.

Фото опубликовано SB (@a030aa)Янв 13 2017 в 2:37 PST

Фотография сделана в одном из подмосковных ресторанов, где проходила частная вечеринка. Супруга Владимира, Наталья Подольская, тоже была на мероприятии. Как решили фанаты, она, скорее всего, готовилась к выходу на сцену в то время, когда была сделана фотография.

Пользователи соцсети оставляли разные комментарии. «Куда смотрит Подольская!», «Интересно, для кого это фото?», «Так только друзья могут отрываться», — пишут они. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото опубликовано SB (@a030aa)Янв 14 2017 в 3:41 PST

Ранее Светлана Бондарчук в одном из своем интервью рассказывала, что до встречи с Федором Бондарчуком она встречалась с Владимиром Пресняковым. Сейчас Светлана разведена и встречается с новым ухажером, а Владимир и Наталья Подольская воспитывают годовалого сына Артемия.

Фото: instagram.com, globallookpress.com