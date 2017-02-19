Актриса Светлана Пермякова ведет блог в Instagram. Однако свою маленькую дочку Варвару она показывает нечасто. Но недавно Светлана показала новый снимок девочки. Сейчас ей уже 4 года, и фанаты актрисы удивляются, как же дочь похожа на звездную маму.

Публикация от Svetlana Permyakova (@s_permyakova)Фев 17 2017 в 2:11 PST

«Носик и ниже-мамины)))», «Светлана, это ваша прекрасная копия», «Копия мама!!!просто нереально похожи! Куколка!» — пишут ей в комментариях Звезда КВН недавно отметила 45-летие и на этой фотографии малышка поздравляет маму.

Напомним, что Светлана впервые стала мамой в 39 лет. У нее с мужем большая разница в возрасте — Максиму Скрябину сейчас 25 лет. И Пермякова не исключает, что возможно вскоре в их семье появится еще один ребенок.

Публикация от Svetlana Permyakova (@s_permyakova)Фев 17 2017 в 2:08 PST

Фото: instagram.com