44-летняя комедийная актриса Светлана Пермякова удивила подписчиков, представ на недавно опубликованных фотографиях в новом образе. Нельзя сказать, что Светлана кардинально изменила имидж, но новая короткая стрижка с длинной челкой буквально преобразила актрису.

«Каждая женщина любит неправду

И комплименты, и лесть.

Если понравишься, — будет награда,

Если прогневаешь, — месть», — процитировала Пермякова стихотворение Игоря Северянина.

Фолловеры одобрили новый образ знаменитости, отметив, что Светлана удивительно похорошела и помолодела.

«Какая ж вы красавица!», «Хорошеете с каждым днем! И это ПРАВДА!!!», «Не узнать вас, Светлана. Какое невероятное и гармоничное преображение», «Вы не узнаваемы и очаровательны!!!», — прокомментировали публикацию подписчики. Некоторые из них нашли, что Пермякова стала чем-то напоминать Ларису Долину и Анжелику Варум.

Недавно Светлана призналась, что морально готова к роману с мужчиной старше ее. Сейчас звезда КВН растит дочь Варвару от 25-летнего Максима Скрябина, который принимает деятельное участие в воспитании малышки.

«Сейчас меня окружают в основном мужчины до 30. Наверное, потому, что внутренне я себя ощущаю на 28 и мне интересно с молодежью. Хотя знаю, что мне по жизни нужнее мужчина моего возраста, а может быть, даже постарше, умудренный, со сложившимися взглядами. Но я, наверное, притягиваю людей, которым нужна поддержка. Пока что я такая «учительница первая моя», — приводит слова Пермяковой «СтарХит».

Фото: instagram.com