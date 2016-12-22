Светлана Сурганова, известная всем как солистка и скрипачка группы «Ночные снайперы», а ныне — лидер группы «Сурганова и Оркестр», побывала на съемках телепередачи Юлиии Меньшовой «Наедине со всеми». Она откровенно рассказала о своей судьбе и объяснила, почему у нее до сих пор нет детей.

Не так давно СМИ сообщили о намерении Сургановой обзавестись ребенком. О рождении собственных речи не идет. В возрасте 27 лет врачи поставили Светлане диагноз — рак сигмовидной кишки. Женщина пережила серию операций и клиническую смерть. Она задумывалась над тем, чтобы взять ребенка из детского дома, но она не спешит это делать. «Пока не готова. По всей видимости, тут страх, невозможность взять на себя ответственность. Может быть, я просто трус», — цитирует певицу «СтарХит».

Светлана сама была приемным ребенком. Ее удочерила кандидат биологических наук Лия Давыдовна Сурганова, когда девочке было 3 года. Со своими биологическими родителями Света знакома не была. О том, что она выросла в приемной семье, девочка узнала довольно поздно.

Артистка пояснила, что наверняка будет сильно «редактировать», менять ребенка, а это вряд ли хорошо скажется на его будущем. Смысл жизни звезда видит в том, чтобы радоваться каждому прожитому дню, для нее этого достаточно.

Фото опубликовано Svetlana Surganova (@surganova_official)Июл 2 2016 в 3:16 PDT

«У меня непростое отношение к детям. Поэтому пока что это не мое. Но все может измениться», — не отрицает она.

Фото опубликовано Svetlana Surganova (@surganova_official)Авг 15 2016 в 1:30 PDT

Фото: instagram.com