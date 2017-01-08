Наташа Королева сейчас находится в Сочи. Там прошел рождественский фестиваль «Роза Хутор». Там она после долгой разлуки встретилась со своим единственным и уже взрослым сыном Архипом. Поклонники не узнали во взрослом парне сына певицы, а подумали, что на фотографии его отец Сергей Глушко.

Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella)Янв 7 2017 в 1:42 PST

«Какой сынок уже взрослый! Папина копия», «Ну реально одно лицо с Тарзаном)», «Натали, это не ваш сын -это сын вашего мужа! Одно лицо и все это видят! Умничка, надо уже девочку, копию мамы», — пишут ей поклонники на страничке в Instagram. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Королева редко публикует фотографии наследника. Дело в том, что Королева и Глушко выбрали для своего сына заграничное образование. Архип сейчас живет в Майями у своей бабушки и ходит в местную школу. Наталья может видеться с ним только во время каникул.

«Расставаться с ребенком, не иметь возможности каждый день его обнять, поцеловать на ночь — это очень тяжело для мамы. Но в данной ситуации я думала не о том, как я себя буду чувствовать, а о том, как будет лучше для сына. Да и невозможно все время держать мальчика в теплице, заботливо оберегая его от всех проблем...», — цитирует певицу журнал «7 дней».

Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella)Дек 14 2016 в 5:57 PST

Наташа поддерживает с сыном связь по Интернету и надеется, что он вырастет самостоятельным мужчиной.

Фото: instagram.com, globallookpress.com