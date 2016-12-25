Как оказалось, не только видеозапись с ссорой в самолете, из-за которой и начался развод, есть в телефоне подростка. 15-летний Мэддокс, приемный сын 53-летнего Питта и 41-летней Джоли, готов показать нечто большее.

Как сообщает издание Hollywood Life, Мэддокс очень близок с матерью и не переносит отца. Он, как и любой подросток, не выпускает из рук телефон. Но он не просто играет или сидит в социальных сетях. Он снимает на видео все происходящее. И теперь он угрожает Питту.

Фото опубликовано Maddox Chivan Jolie-Pitt (@maddoxjoliepitt.fans)Июн 28 2016 в 12:40 PDT

«В частности, в прошлом году он тайно запечатлел несколько настоящих баталий, захватив моменты, когда Брэд действительно терял над собой контроль. Мэддокс очень близок с матерью, у них невероятная связь - он всегда на ее стороне, так что эти его записи могут буквально сокрушить Брэда», — цитирует американский таблоид источник, близкий к Джоли.

Цель Мэддокса — убрать приемного отца из жизни всех детей и сделать Анджелину Джоли единоличным опекуном над ними.

Тем временем Брэд Питт подал в суд на Джоли. По его мнению, она не охраняет частную жизнь детей. Он просит засекретить все данные о детях. В частности, недавно в прессу попали имена всех психотерапевтов, работающих с ними. Брэд заявляет, что это недопустимо. Либо Анджелина «сливает» информацию специально, преследуя непонятные цели, либо она не может контролировать это. Актер требует у суда запретить Джоли и прессе разглашать любую информацию о частной жизни детей.

Фото: instagram.com, globallookpress.com