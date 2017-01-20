Актриса Светлана Светличная в свои 76 лет совершенно одинока. «У меня испытание сложнейшее. Младший сын ушел в иной мир не своей смертью, а со старшим общение не сложилось... Я думаю, когда меня не будет, сын скажет: "А я был не прав"», — признавалась она в интервью. Она жаловалась на невнимание и холод с его стороны. А Алексей критиковал родительницу за брак с поэтом Сергеем Сокольским, не мог оценить ее чувств к брату Олегу, которого уже нет в живых. На съемках передачи «Прямой эфир» мужчина рассказал о своих отношениях с мамой.

По словам Ивашова, он не держит на маму зла. «Я могу в любой момент приехать к ней в гости, поговорить. Но расстояние, оно меня убивает. Когда моя дочь училась в Твери, я посчитал, что мне туда быстрее было доехать, чем до мамы. Она ж не в концлагерь попала или тюрьму. Тогда бы я переживал», — цитирует его слова «СтарХит».

Не винит он ее и за смерть брата. «Она купила ему дом. Он высказал желание. Он осознанно выбрал то место жительства. Смерть была ненасильственной, не было никаких наркотиков. Мне позвонил кто-то из его соседей», — вспомнил Ивашов.

Однако при встречах мама и сын почти не общаются. Светлана Светличная по-прежнему сосредоточена на себе, констатирует он. Она следит за внешностью, выходит в свет.

Также Светличная перестала заводить романы с молодыми мужчинами и сообщила прессе, что всегда любила только Владимира Ивашова.

Фото: starface.ru