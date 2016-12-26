Сегодня те поклонники маленького Саши Плющенко, кому не удалось посетить ледовое шоу «Щелкунчик», премьера которого состоялась в Москве 23 декабря, смогли увидеть, как мальчик держит себя на льду перед многочисленной аудиторией. В его блоге появилась видеозапись, под которой Яна Рудковская (блог 3-летнего сына пока ведет она) написала: «Кто спрашивал! Я каждый день выступаю в шоу "Щелкунчик" и каждый раз выхожу еще и в конце на поклон и делаю круг почета, а вчера сделал даже для Вас фонарики».

Видео опубликовано Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Дек 26 2016 в 1:44 PST

Видео опубликовано Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Дек 26 2016 в 5:10 PST

«Трогательно! Умничка, растет талантливый ребенок», «Достойная смена. Семья Плющенко наша гордость», «Золотой мальчик! Всегда улыбка на лице, когда смотрю!», «Каждый раз когда вижу этого гнома на льду у меня мурашки», — оценили фанаты Гнома Гномыча его выступление.

Фото опубликовано Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Дек 24 2016 в 6:40 PST

Именно это шоу стало дебютным для сына известного продюсера и знаменитого фигуриста. Сам же Евгений Плющенко исполнил в постановке главную роль, а над созданием спектакля работала суперпрофессиональная команда из разных стран. «У зрителей будет полное ощущение, что они находятся внутри сказки, точнее, внутри волшебной коробочки, где оживают анимационные персонажи и предметы, где как по мановению руки зажигаются свечи, застилается детская кроватка... Звезды фигурного катания — Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, канадский чемпион Эмануэль Сандю — будут кататься вместе с ожившими мультипликационными героями. Мне приятно, что мы первые создали шоу такого уровня. Его можно смело назвать уникальным», — обещала Яна в интервью журналу Hello!

Дима Билан не смог присутствовать на важном для Саши событии, но поддержал его морально, а тот в ответ поздравил духовного наставника с днем рождения:

Напомним, что помимо обычных зрителей, на премьере шоу присутствовали и звезды российского ТВ и шоу-бизнеса: Валерия и Иосиф Пригожины, Ольга Орлова, Эвелина Хромченко, Елена Перминова, певица Жасмин, Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс, Елена Темникова и другие.

Фото: instagram.com