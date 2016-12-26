Сегодня те поклонники маленького Саши Плющенко, кому не удалось посетить ледовое шоу «Щелкунчик», премьера которого состоялась в Москве 23 декабря, смогли увидеть, как мальчик держит себя на льду перед многочисленной аудиторией. В его блоге появилась видеозапись, под которой Яна Рудковская (блог 3-летнего сына пока ведет она) написала: «Кто спрашивал! Я каждый день выступаю в шоу "Щелкунчик" и каждый раз выхожу еще и в конце на поклон и делаю круг почета, а вчера сделал даже для Вас фонарики».
«Трогательно! Умничка, растет талантливый ребенок», «Достойная смена. Семья Плющенко наша гордость», «Золотой мальчик! Всегда улыбка на лице, когда смотрю!», «Каждый раз когда вижу этого гнома на льду у меня мурашки», — оценили фанаты Гнома Гномыча его выступление.
Именно это шоу стало дебютным для сына известного продюсера и знаменитого фигуриста. Сам же Евгений Плющенко исполнил в постановке главную роль, а над созданием спектакля работала суперпрофессиональная команда из разных стран. «У зрителей будет полное ощущение, что они находятся внутри сказки, точнее, внутри волшебной коробочки, где оживают анимационные персонажи и предметы, где как по мановению руки зажигаются свечи, застилается детская кроватка... Звезды фигурного катания — Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, канадский чемпион Эмануэль Сандю — будут кататься вместе с ожившими мультипликационными героями. Мне приятно, что мы первые создали шоу такого уровня. Его можно смело назвать уникальным», — обещала Яна в интервью журналу Hello!
Дима Билан не смог присутствовать на важном для Саши событии, но поддержал его морально, а тот в ответ поздравил духовного наставника с днем рождения:
Напомним, что помимо обычных зрителей, на премьере шоу присутствовали и звезды российского ТВ и шоу-бизнеса: Валерия и Иосиф Пригожины, Ольга Орлова, Эвелина Хромченко, Елена Перминова, певица Жасмин, Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс, Елена Темникова и другие.
Фото: instagram.com