За судьбой мальчка Платона, который так рано потерял маму, известную певицу Жанны Фриске, следят многие. Его воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Сегодня он поделился с подписчиками Instagram новым фото с сыном.

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)Янв 21 2017 в 11:22 PST

«Суббота, 3000 м. и горячий шоколад», — подписал кадр Шепелев. Поклонники очень обрадовались снимку с малышом.

Сайт для родителей Letidor.ru напоминает, что Дмитрий не раз признавался: он не готов променять время со своим ребенком ни на что. «Утро субботы — наше время с Платоном всегда и без исключений», — уверяет звездный отец.

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)Янв 1 2017 в 3:35 PST

«3000 м? Ну вы настоящие МУЖИКИ!», «Как здорово! Дима, вы большой молодец!!! Ваши снимки всегда такие светлые, глядя на них, всегда чувствуешь: тепло, добро и счастье! СУПЕР!!!», «Дмитрий, Вы большой молодец, такой хороший папа», — написали ему в комментариях.

Дмитрий ходит с сыном на хоккей, в музеи, на ёлки, а недавно они даже оделись одинаково.

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)Янв 5 2017 в 1:01 PST

Фото: instagram.com