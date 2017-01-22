За судьбой мальчка Платона, который так рано потерял маму, известную певицу Жанны Фриске, следят многие. Его воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Сегодня он поделился с подписчиками Instagram новым фото с сыном.
«Суббота, 3000 м. и горячий шоколад», — подписал кадр Шепелев. Поклонники очень обрадовались снимку с малышом.
Сайт для родителей Letidor.ru напоминает, что Дмитрий не раз признавался: он не готов променять время со своим ребенком ни на что. «Утро субботы — наше время с Платоном всегда и без исключений», — уверяет звездный отец.
«3000 м? Ну вы настоящие МУЖИКИ!», «Как здорово! Дима, вы большой молодец!!! Ваши снимки всегда такие светлые, глядя на них, всегда чувствуешь: тепло, добро и счастье! СУПЕР!!!», «Дмитрий, Вы большой молодец, такой хороший папа», — написали ему в комментариях.
Дмитрий ходит с сыном на хоккей, в музеи, на ёлки, а недавно они даже оделись одинаково.
Фото: instagram.com