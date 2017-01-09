Максим Виторган и Ксения Собчак отметили рождественские праздники дома.

«Боюсь нос на улицу показать;-))) Сижу отвечаю на комменты в инстаграме. И рассматриваю фото друзей с отдыха: моря-океаны-Горы-лыжи... Господь, выходные прогони!», — пожаловался подписчикам Максим.

Ксения, со своей стороны, тоже посетовала на то, что не может отправиться на отдых в одну из курортных стран, проиллюстрировав свой пост снимком, сделанным возле полицейского участка.

Однако и в России пара не скучает. Вечеринка с баней в русском стиле удалась на славу, судя по фотографиям, опубликованным Максимом в Instagram. На одной из них Ксения позирует возле камина.

«Сжечь ведьму!», — подписал снимок Максим.



Кроме этого, Виторган разместил в своем блоге видео, на котором раскрасневшаяся после бани Собчак танцует вприсядку под одобрительные возгласы друзей.

Фото: instagram.com