Развод между футболистом Дмирием Тарасовым и телеведущей Ольгой Бузовой назначен на 30 декабря. Пока спортсмен отдыхает в теплых краях вместе с мамой и сестрой, Ольга в очередной раз публикует признания, в которых говорит о том, что сама во всем виновата. Армия фанатов всячески приободряет Ольгу, многие из них уверены, что сердце красотки ненадолго останется свободным, и, похоже, что они правы. На новой фотографии, опубликованной знаменитостью, Ольга предстает в окружении роскошных корзин с цветами.



«Спасибо Вам, кто бы Вы ни были», — подписала снимок Бузова.

Меньше, чем за сутки публикация собрала более 200 тысяч лайков и более пяти тысяч комментариев. Стоит отметить, что не все искренне рады за девушку, злопыхатели уверены, что Бузова сама «накупила себе цветов», чтобы вызвать ревность у своего супруга. Большинство же рады за Ольгу и оставляют ей позитивные комментарии со словами поддержки и комплиментами.

Фото: instagram.com