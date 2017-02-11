Британская модель и телеведущая Тамара Экклстоун разместила у себя в Instagram новые снимки. Они вызвали широкий общественный резонанс, Тамаре даже пришлось оправдываться. Дело в том, что на фотографиях молодая мама кормит дочь Софию, которой в марте исполнится три года.

Фото опубликовано Tamara Ecclestone Rutland (@tamaraecclestoneofficial)Фев 8 2017 в 9:54 PST

«Грудное вскармливание — это мощная демонстрация любви и заботы, но стало нормальным это скрывать. Я хочу изменить это», — подписала первую фотографию дочь английского миллиардера Берни Экклстоуна, фактического владельца «Формулы-1». Однако поток гневных комментариев заставил ее объяснить, что ничего страшного в кормлении не младенца, а более взрослого ребенка нет.

«Очень жаль, что такие прекрасные фотографии вызвали у вас столько гнева. Я не осуждаю мам, которые кормят смесью или коровьим молоком. Я буду готова закончить тогда, когда будет готова закончить Софи. Это лучшее, что я могу ей дать. Печально, что для вас процесс грудного вскармливания "сексуальный". Я хочу, чтобы дочь жила в лучшем мире, где кормить грудью нормально», — написала ведущая.

Фото опубликовано Tamara Ecclestone Rutland (@tamaraecclestoneofficial)Фев 9 2017 в 4:51 PST

В Сети сейчас идет активная пропаганда грудного вскармливания. Многие звезды открыто заявляют, что кормят своих детей естественным способом и агитируют не скрывать это и не осуждать других.

Фото опубликовано Tamara Ecclestone Rutland (@tamaraecclestoneofficial)Янв 7 2017 в 7:45 PST

Фото: instagram.com