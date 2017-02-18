Спортсменка, мама, светская львица, красавица — все это про Татьяну Навку. Она успевает не только воспитывать двух дочерей, но и выступать на шоу, гастролировать и вести блог в Instagram.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Фев 16 2017 в 4:25 PST

Недавно Татьяна выбрала себе новое увлечение, сообщает портал Letidor.ru. Она решила заняться йогой. И уже через несколько дней Навка показала подписчикам своим первые успехи. «Делюсь с Вами своими достижениями!!! Yoga time» — написала Татьяна под фотографией.

Поклонники были в восторге. «Татьяна, вы невероятная женщина!!!! Я восхищаюсь вашей работоспособностью и трудолюбием!!! Вы просто пример для подражания!» — пишут ей.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)Фев 15 2017 в 3:00 PST

А те, кто хорошо разбирается в йоге, отметили, что это очень сложная поза. «Класс! И как долго ты так можешь стоять? Я попробовала- только несколько секунд получается» «Есть недочеты, спина должна быть ровная. Но она только начала, это отлично для первых дней занятий!», — пишут в комментариях.

Татьяна Навка недавно в интервью рассказала, что не против стать многодетной мамой. Однако пока она не собирается покидать лед, так что беременности в ближаших планах нет.

Фото: instagram.com