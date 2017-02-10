Анастасия Волочкова стала приглашенной ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!», которая выходит в новом формате и называется теперь «С добрым утром, малыши!». Фотографии со съемок балерина разместила на своей странице в Instagram, сообщает Letidor.ru

«Ну вот и записали мы с Хрюшей эфир программы "С добрым утром, малыши!"», — подписала снимок артистка.

В кадре Волочкова позирует вместе с любимыми детскими персонажами в скромном черном одеянии, которое состоит из короткого пышного платья и ботильонов на высоком каблуке. Подписчикам образ Волочковой понравился, они сообщили в комментариях, что этот образ очень подходит новоиспеченной детской телеведущей: «Вам оооооочень идет это платье, вы очаровательная», «Мммм...какая прелесть» «Красотка! С вашей доброй душой вам бы подошло вести такую передачу», «Мне кажется Настя была бы хорошей ведущей программы "Спокойной ночи,малыши". От нее исходит свет доброты».

Впрочем, не все так лучезарно настроены, некоторые подобной новости ужаснулись и жалеют детей:

«Не надо её к детям!!!! Пожалейте вы детей!», «А шпагат будет?».

Фото: instagram.com