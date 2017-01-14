Развод всегда тяжелый и сложный процесс, а когда у обоих супругов большие претензии друг к другу, в том числе и денежные, всё может затянуться на много месяцев. Бракоразводный процесс знаменитого пирата Джонни Деппа и его молодой супруги Эмбер Херд занял 8 месяцев. Сегодня стало известно, что суд Лос-Анджелеса принял решение о расторжении брака между голливудскими актерами.

Журнал People сообщил, что Эмбер довольна. «Это отличный день. Все, чего хотела Эмбер — это развод, и теперь она его получила. Говоря словами Джеральда Форда, "наш долгий национальный ночной кошмар позади"», — прокомментировал судебное решение адвокат Херд Пирс О`Доннел.

А вот для Деппа все закончилось не так, как он хотел. Суд не удовлетворил его просьбу наложить на его экс-супругу штраф в размере 100 тысяч долларов за то, что она якобы откладывала процедуру развода.

И к тому же, Депп вернется в зал суда. Актер, закончив одну тяжбу, начал другую: он подает в суд на своих менеджеров. По его мнению, они неисправно платили налоги и переплачивали за ряд услуг. За все время ведение дел Деппа, а это почти 17 лет, его управляющие могли присвоить себе 25 миллионов долларов. Кажется, Джонни просто необходима хотя бы одна победа в суде.

Фото: globallookpress.com