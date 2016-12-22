Несколько месяцев подряд подписчики Тины Канделаки внимательно и придирчиво наблюдают за занятиями телеведущей. Звезда тратит уйму времени на спорт, однако до сегодняшнего дня в ее адрес сыпалась критика: усилий масса, а результатов нет. Сегодня фанаты наконец смогли увидеть изменения, которые произошли с телом знаменитости.

Фотографию, на которой Тина показала пресс, она сопроводила комментарием: «Скоро скоро Новый год... Килограммы нам несет.. Ну а мы бежим вперед». Ранее она признавалась, что сумела потерять 6 килограммов.

Фото опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Дек 21 2016 в 10:43 PST

«Ого, как рельеф!!!! Ващееее!!!!», «Вот это кубики!!! Тина это мощно! Умница, Красавица, Спортсменка, Комсомолка», «Достойно Уважения», «Тина, у Вас идеальная фигура! Так держать ! Раньше сама много занималась, знаю, как тяжело добиться такого рельефа... Молодец», — оценили подписчики ее старания.

Видео опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Дек 21 2016 в 12:10 PST

Видео опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Дек 17 2016 в 12:32 PST

Видео опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki)Дек 13 2016 в 11:02 PST

Фото: instagram.com