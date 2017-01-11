Известный голливудский тренер Дженнифер Джонсон рассказала журналу Shape о том, как ее подопечная, актриса Дженна Деван-Татум поддерживает свою великолепную форму.

По словам тренера, она работает с актрисой более трех лет, свои занятия Дженна начала почти сразу после рождения дочери Эверли.

«Когда она была беременна, мы часто делали упражнения на руки, потому что на красной дорожке Дженна акцентировала внимание на верхней части тела. Сейчас мы обычно начинаем занятие с 30-минутной танцевальной разминки, где много движений ягодицами. Затем включаем хип-хоп и делаем упражнения на самосопротивление. После идут упражнения на руки - кикбоксинг, толчки, занятия у балетного станка или на мате. У Дженны очень красивое тело и ей только нужно держать его в форме. Мне нравится с ней работать, потому что она находится в гармонии с собой и своим телом», — рассказывает Дженнифер.

Каждую тренировку Дженнифер предпочитает заканчивать упражнениями, направленными на укрепление и подтягивание мышц брюшного пресса ABS (Abdominal Back Spine).

«Дженне больше нравятся упражнения с роликом для пресса, а не скручивания. Мы также тренируем мышцы живота во время занятий танцами и стоим в планке», — откровенничает тренер звезды.

О питании своей клиентки Дженнифер рассказывает с восторгом, отмечая, что актриса питается правильно и особых усилий от тренера в этой области не требуется.

«Мы с Дженной - веганы. Моя клиентка очень правильно питается, поэтому мне не нужно контролировать ее в этом. Она любит смузи и соки, употребляет только полезную пищу».

Рациональное здоровое питание и постоянные, грамотно выстроенные, тренировки помогают Дженне выглядеть восхитительно, что не может не радовать ее супруга, актера Ченнинга Татума. Недавно он опубликовал фото своей спящей красавицы-жены, восхищаясь изгибами ее соблазнительного тела.

Фото: instagram.com, eastnews.ru