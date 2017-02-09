Датская супермодель Хелена Кристенсен, которая входила в топ самых знаменитых моделей 90-х вместе с Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линдой Евангелистой, продолжает демонстрировать прекрасную форму.

На днях Хелена разместила на своей странице в Instagram кадры, на которых готовится к фотосессии для Grazia.

Пока стилисты приводят в порядок образ модели перед съемкой, Кристенсен соблазнительно пританцовывает.



«Не совсем тверк, но что-то похожее», — прокомментировала видео модель.

В своих интервью Кристенсен не раз признавалась, что каких-то специальных секретов красоты у нее нет, а поддерживать себя в форме ей помогает полноценный отдых, здоровый сон и увлечение йогой и плаванием.

Фото: instagram.com