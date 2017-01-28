Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова мало рассказывает о своей личной жизни. Хотя ее возлюбленный очень интересный мужчина: однажды он подарил ей, по словам певицы, тысячу роз. Они даже не влезли в кадр. Однако раскрывать его имени Анна не спешит.

Сегодня ночью в своем Instagram певица призналась, что она устала от отношений. В ее жизни сейчас непростой период.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Янв 26 2017 в 11:56 PST

«Ненавижу такие моменты, как сейчас. Хочу столько написать, а не пишу потому что кто то прочтет, что-то подумает. И не пишу. И еще. Я понимаю, что пою про любовь, пишу про любовь. Но правда, Любовь, ты реально достала. Иногда люди прикрываются ей, как в бане полотенцами. А под ними ничего...Или очень маленький . Женщины , мужчины... Все прикрываются. Все. Пойду поработаю. И даже не смейте мне писать об этой стерве», — заявила Анна.

Подробностей личной драмы певица раскрывать не стала. Но в ее блоге появилась странная картинка, намекающая на расставание любимых:

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Янв 27 2017 в 7:02 PST

Анне пришлось пережить не только душевную, но и физическую боль. Она показала, как ободрала локоть при падении. «А ещё я умудрилась упасть ( внимание где ) в детском саду! Рассекала локоть, чего то потянула, хорошо, что у меня попа большая , она меня спасла))) Но боль адская, напилась обезболивающих, машина и куртка в кровище, а я зато сфоткалась после падения! Девочки такие девочки ))) Все. Пока суперженщина временно удалилась , осталась другая: в ранах с синяками, растяжениям и с частью тела, которая болит ))) Так хочется нежности сейчас...» — пожаловалась Анна.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Янв 26 2017 в 10:10 PST

Также ей пришлось объяснять дочке, что даже из-за таких ран нельзя всё бросать. «Моника спросила меня буду ли я продолжать карьеру, ведь теперь все люди увидят мой локоть! Я объяснила ей, что даже такие тяжёлые травмы в жизни, это не повод останавливаться», — поделилась Седокова мудростью. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Подписчики решили поддержать телеведущую в такой непростой период в жизни. Они пишут ей, что все скоро наладится, раны заживут и любовь вернется.

Фото: instagram.com, globallookpress.com