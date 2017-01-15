Секс — неотъемлемая часть жизни любой пары. Если возникают проблемы в отношениях, это обязательно сказывается на сексуальной жизни, и наоборот. Недавно специалисты из США провели новое исследование, чтобы выяснить, насколько женщины удовлетворены своей личной жизнью. И пришли к грустным выводам.

В проекте приняли участие 450 женщин в возрасте от 20 до 60 лет. Данные показали, что 9 из 10 участниц не удовлетворены сексом. При этом возраст, как и замужество, роли не играли. Чаще всего женщины отвечали, что им не нравится не качество, а колличество: большинство хочет заниматься сексом чаще и недовольны активностью партнера. Только одному проценту опрошенных женщин оказалось достаточно секса, причем самый лучший вариант для них - интим один раз в неделю.

Также исследователи узнавали у женщин, как они относятся к собственной внешности. Только половина всех опрошенных считают себя привлекательными. Остальные 50% думают, что они не привлекательны, и из-за этого предпочитают заниматься сексом в темноте. Они же стесняются переодеваться перед своей второй половинкой.

Фото: shutterstock.com