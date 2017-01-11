После целого ряда исследований, калифорнийские ученые пришли к заключению, что стоит разделять одни и те же лекарственные препараты на мужские и женские.
Дело в том, что из-за разницы в гормонах, мужские и женские организмы могут реагировать на одни и те же препараты по-разному. Особенно это касается обезболивающих средств и антидепрессантов, которые могут вызывать гормональную реакцию, сообщает РИА ФАН.
По мнению исследователей, производство таких препаратов, разделенное по гендерному признаку, поможет в создании наиболее действенных лекарств, с наименьшими побочными эффектами.
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