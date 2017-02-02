Женщина заявила, что несправедливо обвинять ее в том, что произошло около 20-ти лет назад

38-летнюю Ресу Вудворд — педагога школы для девочек в пригороде Далласа, уволили после того, как всплыли подробности ее бурной молодости. Оказалось, что ныне степенная преподаватель математики, в юности снималась в фильмах для взрослых. Для совсем взрослых, если быть точными: Реса принимала участие в съемках hardcore-порно.

Женщина шокирована решением администрации школы и считает, что обвинять ее в ошибках молодости несправедливо, и, кроме всего прочего, является нарушением прав женщин.

Реса Вудворд объяснила, что заниматься столь сомнительным бизнесом ей пришлось из-за тяжелого материального положения, в котором юная девушка находилась, тем не менее, ей удалось навсегда покончить с порно-индустрией, получить образование и найти приличную работу.

«Все это время я пыталась держаться как можно дальше от вещей подобного рода», — заявила Реса.

По словам женщины, информацию в Сети распространил кто-то из ее бывших коллег, завидуя, что Реса смогла начать вести размеренную жизнь. Вудворд сообщила, что намерена обратиться в суд и добиться восстановления на рабочем месте, но пока чиновники непреклонны.

Фото: twitter.com, facebook.com shutterstock.com