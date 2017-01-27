Адвокаты 46-летней актрисы Умы Турман празднуют победу. Им удалось отстоять право своей подопечной опекать ее дочь Луну, отцом которой является 53-летний французский мультимиллионер Арпад Бюссон.

Несмотря на то, что женщина не препятствовала его общению с малышкой, мужчине однажды показалось, что его ребенок слишком много времени проводит с матерью.

Он решил подать в суд на бывшую невесту, запретить ей вывозить 4-летнюю Луну в Европу, а в дальнейшем — получить полную опеку над ребенком.

Бизнесмен, который согласно свидетельствам инсайдеров сам не отличался особым желанием заботиться о ребенке, некрасиво обвинял актрису в алкоголизме и психических заболеваниях. Но суд решил, что девочка останется с мамой, сообщает WMJ со ссылкой на New York Post.

У Умы есть еще двое детей от предыдущего брака с Итэном Хоуком (Ethan Hawke) — Майя и Левон. 18-летняя дочь актрисы делает первые шаги в модельном бизнесе. Этой осенью она стала лицом модного бренда.

Фото: globallookpress.com