То, что Ксения Собчак обладает даром притягивать внимание публики, где бы не появилась, следует рассматривать как данность, причем светской львице зачастую не приходится прикладывать для этого никаких усилий. Поездка Ксении на парижскую Неделю моды не стала исключением. Американское издание журнала Harper's Bazaar допустило смехотворную ошибку, перепутав Собчак с 58-летней Мадонной.

Фото, на котором 35-летняя Ксения Собчак позирует в компании Фрола Буримского, Натальи Водяновой и Ульяны Сергеенко было подписано как «Madonna, Natalia Vodianova and Ulyana Sergeenko».

Всем известна любовь Мадонны к кепкам, возможно именно этот аксессуар вкупе с темными очками сбил с толку журналистов. Впрочем, таким сравнением можно гордиться, ведь эпатажная звезда поп-музыки Мадонна выглядит гораздо моложе своих лет и, как и Ксения, не оставляет публику равнодушной.

Фото: globallookpress.com, Harper's Bazaar