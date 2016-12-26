24 декабря на могиле певицы Жанны Фриске был установлен памятник. Скульптурная группа представляет собой фигуру певицы и плиту из черного камня, на которой помимо даты рождения и смерти выбиты слова из ее песни: «Буду очень скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко».

Фотография скульптуры, опубликованная на странице фан-клуба, вызвала скорее негативную реакцию, чем одобрение. Большинство поклонников творчества Жанны высказали свое недоумение, отметив, что не находят сходства между скульптурным изваянием и образом певицы.



«Не похожа совсем», «Лицо совсем другое», «Извините, я, возможно, чего то не понимаю... но на первый взгляд совсем не похожа.... словно какая то старая женщина случайно оказавшаяся на могиле Жанночки.... уж простите...». (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.).

Сестра Жанны Наталья Фриске попыталась объяснить, что фото и материал, из которого изготовлена статуя, не могут передать сходства на все сто процентов.

«Друзья мои, во-первых, фото всегда искажает...во-вторых бронза никогда не передаст 100 % сходства.... в-третьих, все привыкли видеть Ее с улыбкой, макияжем и тд..... когда увидите в живую, поймёте что похожа...».

На что кто-то из поклонников справедливо отметил, что «если бронза искажает, сложно понять зачем выбран такой материал».

Стоит отметить, что многие задаются вопросом, понравился ли памятник Дмитрию Шепелеву, но сам телеведущий пока не высказался на эту тему.

Фото: instagram.com