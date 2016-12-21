В преддверии Нового Года известный астролог Василиса Володина напомнила подписчикам своего блога, каким подаркам будут рады представители различных знаков Зодиака. «А Вы уже читали мою статью о том, что дарить близкому человеку к празднику? Нет? Да как же так! Ей уже 13 лет, этой статье! Если серьезно, прошу относиться несерьезно и воспринимать не как жесткое руководство к действию, а как добрый совет», — написала она. Если вы не успели купить подарки, то это шуточное руководство — для вас.

Если вкратце, то по мнению звезд, овнам нужно дарить практичные вещи, которые непосредственно относятся к его главному увлечению на данный момент. Тельцам — то, что ассоциируется с основными радостями жизни (едой или сексом) и может быть презентабельно упаковано. Близнецам придется по душе почти любой подарок, с которым можно играть — от брелков до головоломок. Рак будет рад чему-то, асоциирующемуся с домом и отдыхом — декоративным подушкам, пледам, шарфам неяркой цветовой гаммы. Львам нужно дарить что-то масштабное — украшения, огромные открытки и все, чем можно похвастаться перед окружающими.

Деве нужно дарить то, что расскажет о вашей заботе — о его/ее здоровье, например. Весам — что-то очень изысканное и красивое, вписывающееся в индивидуальную гармонию будущего обладателя. Скорпионам — уникальное, именно то, что они хотят — придется угадывать. Стрелец обрадуется масштабным и дорогим подношениям.

Козероги оценят практичные и дарящие ощущение стабильности и постоянства вещи, такие как часы с гравировкой. Водолеи — нечто удивительное и нестандартное. А Рыбам можно дарить все что угодно, главное — поймать момент, когда он/она находится в хорошем настроении.

Фото опубликовано Vasilisa Volodina. Астролог (@vasilisa.volodina)Дек 15 2016 в 1:30 PST

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Фото: instagram.com