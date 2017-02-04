4 сезон популярного шоу «Голос.Дети» стартует уже в феврале. Зрителей ждут изменения в составе жюри. И самое интересное, что на цену выйдет новая ведущая.

Фото опубликовано #ГолосДети (@voice1tv)Фев 3 2017 в 11:46 PST

Уже несколько недель фанаты обсуждали интересный слух: Нюша станет наставницей шоу «Голос.Дети». Это оказалось правдой: певица и Первый канал подтвердили ее участие. Нюша рассказала, что для нее важнее не объективная оценка участие, а выбор ее сердца. «Конечно, я постараюсь выбирать подопечных объективно, ориентируясь по их выступлениям, но, в первую очередь, буду прислушиваться к своему сердцу. Потому что мне важно выбрать тех, кто будет по-настоящему искренним и будет совпадать со мной по своей энергетике. В работе с подопечными для меня очень важна возможность делиться своим опытом, помогать и направлять, чтобы каждый из участников моей команды смог ярко проявить именно свой талант, свою индивидуальность», — цитирует певицу журнал Hello.

Еще одним новым судьей станет Валерий Меладзе. Для него это тоже новая роль, с детьми в этом проект он еще не работал. Из старых участников останется только Дима Билан. Фанаты радуются такому выбору. «Главное, что в проекте остался Дима - его душа, энергетический моторчик. Лучшие номера только номера команды Билана!» — пишут поклонники шоу.

Вести шоу будет Дмитрий Нагиев, а его партнершей стала Светлана Зейналова. Она заменила актрису Валерию Ланскую. Светлана — младшая сестра Ирады Зейналовой, ведущая Первого канала и актриса.

Фото опубликовано svetlanazey zeynalova (@svetlanazey)Янв 26 2017 в 8:26 PST

Фото: instagram.com