Миранда Пристли (Мерил Стрип)

Где: в фильме «Дьявол носит Prada»

За что мы ею восхищаемся: за веру в то, что ради любимого дела можно поступиться всем. На первый взгляд Миранда Пристли кажется кошмарным руководителем: она не дает подчиненным сделать ни шагу в сторону, унижает их и совсем не считается с их желаниями. Но только на первый взгляд. На деле она дает людям возможность самим принять решение и назначить за него собственную цену: стоит ли карьера любви? А дружба — карьеры?

Цитата: «Это все».

Кэтрин Бэнинг (Рене Руссо)

Где: в фильме «Афера Томаса Крауна»

За что мы ею восхищаемся: за бережное отношение к своим желаниям. В начале истории страховой агент Кэтрин Бэннинг уверена, что состоявшейся 40-летней женщине не так уж нужен мужчина. Особенно если этот мужчина — очевидный аферист, вор, и, кажется, бабник. А в финале полностью меняет мнение — и идет на поводу у любви: да, в сорок, да, с риском все потерять — ну и что, ведь главное, что она сама этого хочет. Мы любим ее еще и за смелость: то, как она танцует в прозрачном платье, а потом падает в объятия Пирса Броснана, не оставило равнодушными зрителей обоего пола.

Цитата: «Присутствие мужчины губит женщину».

Кэтрин Клифтон (Кристин Скотт Томас)

Где: в фильме «Английский пациент»

За что мы ею восхищаемся: за то, что ненавидит идею «Что люди скажут» — а в начале века они могли сказать о замужней женщине, которая очертя голову бросается в любовь, очень многое. Ради графа Ласло Алмаши (Рэйф Файнс) Кэтрин рискнула репутацией, благополучием и жизнью, но даже в конце этой самой жизни была уверена, что все сделала правильно.

Цитата: «Я не торгуюсь».

М (Джуди Денч)

Где: «007: координаты «Скайфолл» и другие фильмы «Бондианы»

За что мы ею восхищаемся: за то, как хладнокровно она руководит крутым секретным агентом. И обеспечивает ему надежный тыл. Настолько надежный, что в «Координатах «Скайфолл» отдает за Джеймса Бонда жизнь (за эту роль Джуди Денч была номинирована на «Оскар», а зрители в кинотеатрах проплакали все глаза).

Цитата: «Ваша честь, сегодня я выслушала мнение о том, насколько устарел мой департамент, и что агенты, да еще с двумя нолями — это прошлый век. Мне кажется, я вижу мир иначе, чем вы. И, по правде, то, что я вижу, меня пугает. Меня пугает то, что мы больше не знаем своих врагов — их не найдешь на карте мира. Это не страны, а отдельные личности. Оглянитесь — кого вы боитесь? Вы можете себе представить лицо, мундир, флаг? Нет. Наш мир не стал более прозрачным. Он помутнел. Он ушел в тень. Там мы и должны сражаться. И прежде чем списать нас со счетов, задайтесь вопросом — а вам нечего бояться?»

Профессор Макгонагалл (Мэгги Смит)

Где: сага о Гарри Поттере

За что мы ею восхищаемся: за то, что никогда не повышает голос и не запугивает (хотя могла бы), но все — и коллеги, и ученики — ее слушают (хотя могли бы и не). За то, что в свои 77 лет (ровно столько было актрисе Мэгги Смит на момент съемок фильма «Гарри Поттер и дары смерти») идет на передовую, чтобы побороться со злом за тех, кого любит. И за то, что умеет превращаться в котика.

Цитата: «Пора бы вашей бабушке, Долгопупс, гордиться таким внуком, какой у нее есть, а не таким, каким он, по ее мнению, должен быть».

Фото: kinopoisk

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