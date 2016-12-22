Певица предупредила поклонников о том, что их могут вводить в заблуждение, прикрываясь ее именем

Вера Брежнева обратилась к подписчикам своего блога с предупреждением. Певица рассказала, что ее фотографию, сделанную в салоне красоты города Новосибирска, используют интернет-мошенники, занимающиеся продажей поддельной косметической продукции. Брежневой стали поступать жалобы покупателей, которые заплатили значительную сумму за косметику и остались крайне недовольны ее качеством.

Знаменитость сообщила, что в данный момент не является лицом косметических брендов и попросила верить только тому, о чем пишет сама в своем аккаунте. О своих рекламных контрактах на 2017 год Вера Брежнева пообещала сообщить отдельно.



«ВНИМАНИЕ!!! Это ФЕЙК!!!Дорогие мои друзья, подписчики!! Последнее время мою фотографию используют для рекламы косметики!! От моего имени!! Пожалуйста, будьте внимательны!! Я не являюсь лицом никакого косметического бренда на данный момент!! Прошу верить только тому, что написано в моем аккаунте!».

Кроме этого, певица попросила бдительных фанатов сделать перепост для того, чтобы предотвратить возможный обман доверчивых граждан и снабдила публикацию хэштегом #нелегалыидитевлес.

Фото: instagram.com