Бывшая участница коллектива Spice Girls, а ныне успешный дизайнер Виктория Бекхэм будет награждена орденом Британской империи за заслуги в области моды и активную благотворительную деятельность, сообщает Daily Mail.

«Виктория Бекхэм была упомянута в числе представленных к награде в списке, который королева представила своей семье этим Рождеством. Ожидаемый орден будет вручён за её вклад в империю моды и благотворительность», — говорится в сообщении.

Интересно, что супруг Виктории Дэвид Бекхэм 13 лет назад был удостоен этой же чести за свои спортивные заслуги.

Также сообщается о том, что 42-летняя Виктория безмерно счастлива, что ее заслуги были по достоинству оценены.

Кроме своей дизайнерской деятельности, Виктория Бекхэм является послом доброй воли Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).

Фото: globallookpress.com, instagram.com