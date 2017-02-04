Теведущая, модель и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня объявила о расставании со своим гражданским мужем, миллионером Алексом Смерфитом. Об этом она только что сообщала в своем блоге.

«Друзья, сегодня мы хотим поделиться с вами новостью. Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, проводим время с ребёнком. Мы остаёмся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка - наше общее счастье - и много тёплых воспоминаний. Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители», — написала она.

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya)Фев 4 2017 в 5:25 PST

Ранее сайт WMJ.ru сообщал, что Алекса Смерфит видели в ночном клубе целующимся с другой девушкой. Это вызвало споры в сети, ведь до сегодняшнего дня Виктория старательно поддерживала образ идеальной семьи. И теперь, чтобы прояснить ситацию, Виктория официально подтвердила развод.

Фото: instagram.com