Вчера, пока Виктория Боня наслаждалась очередным уходом за волосами в одном из московских салонов, поклонники и пресса обсуждали ее расставание с гражданским мужем, Алексом Смерфитом. Мужчина проводит время на яхте с молоденькой моделью Тейлор Говард, ужасно похожей на российскую телезвезду.

Сегодня Боня решила прокомментировать эту информацию. «Милые фанаты (иначе не назовешь) нашей пары с Алексом, хватит придумывать всякие небылицы. У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе. А пока запаситесь терпением и не ищите то, чего близко нет! Мы вас любим», — написала она в блоге.

Возможно, фанаты действительно сделали поспешные выводы, ведь пару месяцев назад Тейлор показывала совместное фото с бойфрендом, с которым она встречается уже год.

Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard)Ноя 14 2016 в 4:42 PST

Фото: instagram.com