29-летняя Виктория Дайнеко воспитывает годовалую дочку. Певица не показывает фотографии малышки поклонником, но часто рассказывает о ее жизни и их совместных приключениях. И активно общается с подписчиками в комментариях к постам в Instagram.

Последняя рассказанная ею история могла закончится намного страшнее. В Москве сейчас низкая температура, -20. Виктория хотела поехать в гости к родителям, но замок машины заледенел и не открывался.

«Открыла машину, завела, поставила сумку собранную на переднее сиденье, взяла щетку и пошла чистить машину от снега. Ребёнок обычно ждёт меня внутри машины, но сегодня решила остаться на улице. Слава Богу. Машина заперлась изнутри и несмотря на ключ который был у меня в кармане, она не намеревалась открываться ни при каких обстоятельствах. Машина заведена и намертво заперта. В машине документы, ключи от дома, телефон. Все» — рассказала Виктория. Далее она позвола на помощь соседа и пыталась дозвониться до службы поддержки ее автомобиля, однако там ей отказались помогать.

Фото опубликовано Victoria Daineko (@victoriadaineko)Ноя 24 2016 в 5:12 PST

«Менеджер который продал мне машину был куда отзывчивее, не смотря на то что в Ауди он больше не работает. С его помощью я вооружилась шприцом, спиртом и водой с уксусом. Правда сколько бы спирта мы не заливали в замок, он намертво стоял на одном месте... Горячая линия сервисной поддержки Ауди не планировали мне отвечать сколько бы я не звонила. Мне страшно подумать что бы было, если бы дочь ждала меня в машине пока я Ее чистила и оказалась в ней заперта вот так... » — ужасалась певица. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Фото опубликовано Victoria Daineko (@victoriadaineko)Ноя 16 2016 в 5:19 PST

В комментариях она ответила, что машина открылась только через 2 часа после всего произошедшего. Дайнеко очень переживала за свою дочку, которая нервничала даже у мамы на руках. А что было бы, если малышка осталась бы одна в машине, ей очень страшно преставлять. Фанаты поддержали певицу и дали советы на будущее, как быстрее открыть машину.

Фото: instagram.com