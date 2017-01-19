Влад Лисовец поделился с подписчиками своей страницы в Instagram историей девятилетней давности. По словам Влада, Жанна Фриске спасла жизнь незнакомого ребенка.

«Мы встали с шезлонгов и видим: в воде стоят мужчина и маленькая девочка (дочка), а вокруг них плавает акула, нарезая круги. Они в воде этого не видят, стоят себе спокойно, общаются и не могут понять, не слышат, что именно все кричат. Никто не рискнул зайти в воду, видимо боялись испортить «дорогие купальники», пляж - luxury (на других не лежим). В секунду мы друг другу: «Бежим». И мы вместе влетаем в воду с криками «Опасность, Акула!» Мужчина услышал, берет дочь на руки. Он огляделся и увидел это черное пятно в воде. От нашего бега по воде (а мы крупненькие) акула начала отплывать. И мужчина с бледным лицом вышел из воды, все обошлось. А я после этого случая рассказывал всем с гордостью, какая Жануська смелая», — рассказал Лисовец. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Фолловеры откликнулись на рассказ многочисленными комментариями, в которых выразили свое восхищение человеческим качествам Жанны: «Господи как же грустно что Жанны больше нет, а история супер», «Очень нравится читать Ваши воспоминания о Жанне. Спасибо Вам, что несете добрую память о Жанне!», «Вы, пожалуй, единственный от души делитесь своими впечатлениями о ней! Без корысти и интриг...Как-будто она тоже читает вашу ленту».

Фото: instagram.com